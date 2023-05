Singapur 22. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Náladu na trhoch stále ovplyvňujú obavy, že v USA sa nemusí podariť dosiahnuť dohodu o zvýšení dlhového stropu. To by pre krajinu, ktorá je najväčším svetovým spotrebiteľom ropy, znamenalo technický bankrot s rozsiahlymi následkami pre ekonomiku aj dopyt po komodite. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 6.29 h SELČ 75,05 USD (69,44 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 53 centov (0,70 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 70,96 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 59 centov (0,82 %).



Dopyt po rope by mohlo podporiť obmedzenie dodávok po tom, ako sa niekoľko členov aliancie OPEC+ dohodlo na redukciách ťažby, ktoré sú účinné od 16. mája. O ďalších obmedzeniach produkcie by mohli členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom rozhodnúť na zasadnutí, ktoré zvolali do Viedne na začiatok júna.



(1 EUR = 1,0808 USD)