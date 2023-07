Ceny ropy v pondelok ráno klesli

Singapur 17. júla (TASR) - Ceny ropy pondelok ráno klesli. Trh reagoval najmä na správu o spomalení čínskej ekonomiky, čo viedlo k obavám o dopyt v krajine, ktorá je druhým najväčším dovozcom komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 6.32 h SELČ 79,14 USD (70,53 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 9 centov (0,11 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 76,99 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 10 centov (0,13 %). Minulý týždeň uzavreli oba kontrakty so ziskom tretí týždeň po sebe.



Podľa údajov čínskeho štatistického úradu sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v 2. kvartáli v medziročnom porovnaní zväčšil len o 0,8 %. To prinieslo ďalší signál, že zotavovanie druhej najväčšej svetovej ekonomiky po pandémii nového koronavírusu stráca na sile. Ceny na druhej strane pomohli stabilizovať údaje o výraznom poklese exportu ruskej ropy. Ak bude tento trend pokračovať aj na budúci týždeň, tak podľa analytikov to pravdepodobne povedie k zvýšeniu cien komodity, keďže v auguste plánuje Rusko znížiť export o 500.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,1221 USD)