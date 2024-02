Singapur 26. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Ich vývoj do veľkej miery ovplyvnili vyjadrenia predstaviteľa americkej centrálnej banky (Fed), že zníženie úrokových sadzieb by sa mohlo oproti pôvodným plánom odložiť minimálne o dva mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.28 h SEČ 81,38 USD (75,12 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 24 centov (0,29 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,21 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 28 centov alebo 0,37 %.



Fed by mohol posunúť začiatok znižovania úrokových sadzieb o niekoľko mesiacov, minimálne o dva. Naznačil to koncom tohto týždňa guvernér Fedu Christopher Waller. Vo štvrtok (22. 2.) uviedol, že Fed by mal so znižovaním úrokových sadzieb "počkať ešte pár mesiacov". Takýto krok centrálnej banky môže spomaliť tempo rastu ekonomiky a zasiahnuť do dopytu po rope. Centrálna banka drží od júla hlavnú úrokovú sadzbu v pásme od 5,25 do 5,50 % a podľa zápisu zo zasadnutia menového výboru Fedu z konca januára sa jej predstavitelia stále obávajú "príliš skorej" redukcie sadzieb.



(1 EUR = 1,0834 USD)