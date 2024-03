Ceny ropy v pondelok ráno klesli

Singapur 11. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno rozšírili straty z minulého týždňa, najmä pre obavy zo spomalenia dopytu v Číne, ktorá je najväčším dovozom komodity na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.18 h SEČ 81,74 USD (74,77 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 34 centov (0,41 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 77,63 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 38 centov alebo 0,49 %. Za celý týždeň sa cena Brentu znížila o 1,8 % a WTI o 2,5 %.



Čínska vláda si minulý týždeň stanovila cieľ hospodárskeho rastu na rok 2024 na úrovni približne 5 %, čo mnohí analytici označili za príliš ambiciózne, pokiaľ sa plán nebude opierať o nové stimulačné opatrenia. Dovoz ropy do Číny v prvých dvoch mesiacoch roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023 vzrástol, bol však slabší ako v predchádzajúcich mesiacoch, čím sa potvrdil trend obmedzovania nákupov v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



Straty naďalej limitovalo rozhodnutie kľúčových producentských krajín združených vo formáte OPEC+, ktoré sa začiatkom mesiaca zaviazali pokračovať v dobrovoľných obmedzeniach ťažby v snahe dosiahnuť zvýšenie cien ropy na svetových trhoch.



(1 EUR = 1,0932 USD)