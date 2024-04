Singapur 8. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli po tom, ako Izrael stiahol ďalších vojakov z južnej časti Pásma Gazy a zaviazal sa k novým rokovaniam o možnom prímerí v šesťmesačnom konflikte. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.25 h SELČ 89,86 USD (82,89 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,31 USD alebo 1,44 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom klesla o 1,21 USD alebo 1,39 % na 85,70 USD za barel.



Izraelská vláda a palestínske hnutie Hamas vyslali do Egypta vyjednávačov na nové kolo rokovaní, vďaka čomu sa zmiernilo napätie, ktoré minulý týždeň vyhnalo ceny ropy nahor o viac ako 4 %. K minulotýždňovému rastu prispelo aj ropné zoskupenie OPEC+, ktoré oznámilo, že jeho členovia budú pokračovať v znižovaní produkcie ropy.



(1 EUR = 1,0841 USD)