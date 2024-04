Singapur 29. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Správa o mierových rokovaniach medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas zmiernila obavy z rozšírenia konfliktu na Blízkom východe a údaje o inflácii v USA ešte viac zhoršili vyhliadky na skoré zníženie úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v pondelok o 7.19 h SELČ predával po 83,16 USD (77,62 eura). To bolo o 69 centov alebo 0,82 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 80 centov alebo 0,89 % na 88,70 USD za barel.



Predstaviteľ Hamasu počas víkendu oznámil, že delegácia hnutia v pondelok navštívi Káhiru, aby odovzdala svoju odpoveď na izraelský návrh. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu (27. 4.) uviedlo, že plánovaný vpád do mesta Rafah v pohraničí Pásma Gazy, kde sa nachádza viac ako milión vysídlených Palestínčanov, by sa mohol v prípade dosiahnutia dohody odložiť.



Medziročná inflácia v USA v marci vzrástla na 2,7 %, čo je výrazne nad inflačným cieľom Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý si ho stanovil na 2 %. Zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien pravdepodobne ešte viac posilní neochotu tvorcov menovej politiky znížiť v dohľadnom čase úrokové sadzby, čo by stimulovalo hospodársky rast a dopyt po rope.



(1 EUR = 1,0714 USD)