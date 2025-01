Singapur 27. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Trh reaguje na kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v prvom týždni svojho pôsobenia vo funkcii oznámil ambiciózne plány na zvýšenie ťažby ropy a zemného plynu v USA. Trump zároveň vyzval Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby prispela k zníženiu cien komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.19 h SEČ 77,82 USD (74,31 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 68 centov (0,87 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, dosiahla 73,99 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 67 centov (0,90 %).



Trump v piatok (24. 1.) zopakoval svoju výzvu, aby OPEC znížila ceny ropy. Takýto krok by podľa neho spôsobil Rusku významnú stratu príjmov, čo by prispelo k ukončeniu vojny na Ukrajine. Prezident USA tiež pohrozil, že ak sa čoskoro neuzavrie dohoda o ukončení vojny na Ukrajine, zasiahne Rusko a "ďalšie zúčastnené krajiny" daňami, clami a ďalšími sankciami.



(1 EUR = 1,0472 USD)