Ceny ropy v pondelok ráno klesli

Singapur 24. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne klesli a rozšírili tak straty z minulého týždňa. Pozornosť trhov sa zameriava na vývoj rozhovorov o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine, ktorá v pondelok vstupuje do svojho štvrtého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.26 h SEČ 74,35 USD (71,05 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles 8 centov (0,11 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s aprílovým kontraktom, dosiahla 70,25 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 15 centov alebo 0,21 %.



Lídri členských štátov Európskej únie (EÚ) sa 6. marca zídu na mimoriadnom summite venovanom Ukrajine a európskej obrane. Stane sa tak po tom, ako americký prezident Donald Trump inicioval rozhovory s Moskvou o ukončení vojny, ale bez toho, aby k rokovaciemu stolu prizval Ukrajinu alebo Úniu. Sankcie Spojených štátov a EÚ zavedené po ruskom útoku na Ukrajine obmedzili vývoz ruskej ropy, čo narušilo globálne toky dodávok. Trump signalizoval, že má záujem o zlepšenie vzťahov s Ruskom. To podporuje očakávania, že v prípade dosiahnutia mierovej dohody a zrušenia sankcií by sa zvýšil aj prísun ropy na svetové trhy.



(1 EUR = 1,0465 USD)