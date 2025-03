Singapur 24. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli vďaka očakávaniam, že dohoda o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou by mohla viesť k uvoľneniu sankcií a zvýšeniu dodávok ruskej ropy na svetové trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v pondelok o 7.32 h SEČ predával po 68,27 USD (63,06 eura). To bolo o jeden cent alebo 0,01 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 5 centov alebo 0,07 % na 72,11 USD za barel.



Predstavitelia USA a Ukrajiny v nedeľu (23. 3.) v Saudskej Arábii rokovali o čiastočnom prímerí. Prípadná dohoda by zahŕňala ochranu energetických zariadení a kritickej infraštruktúry, ako aj zastavenie bojov v Čiernom mori. Americko-ukrajinská schôdzka predchádzala rokovaniam medzi delegáciami USA a Ruska, ktoré sú naplánované v saudskoarabskej metropole Rijád na pondelok.



V piatok (21. 3.) oba referenčné kontrakty zaznamenali druhý týždňový nárast po sebe, keďže sprísnené sankcie USA zamerané na vývoz ropy z Iránu a najnovšie plány ropného zoskupenia OPEC+ na čiastočné obmedzenie ťažby podporili očakávania nižších dodávok ropy na trh.



(1 EUR = 1,0827 USD)