Singapur 7. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. K rozšíreniu strát z minulého týždňa prispelo najmä stupňujúce sa napätie v obchodných vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čínou a s tým súvisiace obavy z recesie, ktorá by znížila dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.13 h SELČ 64,01 USD (57,89 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,57 USD (2,39 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 60,47 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,52 USD (2,45 %).



Čína, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, oznámila, že od 10. apríla zavedie dodatočné clá vo výške 34 % na všetok americký tovar. Reagovala tak na krok USA, ktoré uvalili clá v rovnakej výške na čínsky dovoz. K tlaku na ceny prispelo aj ropné zoskupenie OPEC+, ktoré oznámilo, že v máji zvýši produkciu oveľa výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo.



(1 EUR = 1,1057 USD)