Singapur 5. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Trh reagoval na rozhodnutie o ďalšom výraznom zvýšení ťažby v rámci zoskupenia OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.22 h SELČ 59,24 USD (52,23 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,05 USD (3,34 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 56,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,14 USD alebo 3,67 %.



Osem členských krajín zo zoskupenia OPEC+ sa v sobotu (3. 5.) dohodlo na výraznom zvýšení ťažby ropy na mesiac jún. Saudská Arábia spolu s Ruskom a ďalšími šiestimi členmi ropného kartelu zvýšia produkciu o 411.000 barelov denne (bpd), teda rovnako ako v máji, zatiaľ čo pôvodný plán počítal s nárastom len o 137.000 bpd. Štáty OPEC+ pristúpili k rozhodnutiu o zvýšení ťažby napriek klesajúcim cenám ropy a očakávaniam slabšieho dopytu.



(1 EUR = 1,1343 USD)