Singapur 30. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Vývoj na trhu ovplyvnila najmä správa, že zoskupenie ropných producentov OPEC+ plánuje ďalšie zvýšenie produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.08 h SELČ 67,63 USD (57,78 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 14 centov (0,21 %.) Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 65,22 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 30 centov (0,46 %).



Agentúra Reuters v piatok (27. 6.) s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že OPEC+, ktorého členmi sú Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, plánujú v auguste zvýšiť ťažbu o 411.000 barelov denne. Ak sa správa potvrdí, celkový rast produkcie ropy zo strany OPEC+ dosiahne od začiatku tohto roka už 1,78 milióna barelov denne. To predstavuje viac než 1,5 % celosvetového dopytu.



(1 EUR = 1,1704 USD)