Ceny ropy v pondelok ráno klesli
Výhľad dopytu zostal neistý po zmiešaných ekonomických údajoch z Číny, kde sa oficiálny index nákupných manažérov v priemysle v auguste opäť znížil.
Autor TASR
Singapur 1. septembra - Ceny ropy v pondelok ráno klesli po stratách, ktoré komodita zaznamenala v auguste. Investori sa v pondelok sústredili na čerstvé údaje z čínskych tovární, keď hľadali náznaky o vývoji dopytu, zatiaľ čo ich obavy z prerušenia dodávok v dôsledku možných sekundárnych sankcií voči nákupcom ruskej ropy sa zmiernili. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v pondelok o 6.33 h SELČ predával po 63,79 USD (54,72 eura). To bolo o 22 centov alebo 0,34 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 24 centov alebo 0,36 % na 67,24 USD za barel.
Ceny oboch kontraktov sa v auguste znížili o viac ako 7 %, čo bolo spôsobené obavami z prebytku ponuky v dôsledku stabilného zvyšovania produkcie aliancie OPEC+.
Obchodníci v pondelok hodnotia aj sezónne faktory, pričom sa očakáva, že dopyt po palivách v USA sa s koncom letnej motoristickej sezóny zmierni. A zároveň ignorujú obavy zo sekundárnych sankcií voči Rusku pre rastúcu produkciu OPEC+ v nasledujúcich mesiacoch, ktorá pravdepodobne zvýši ponuku na trhu. To vyvoláva obavy, že zásoby ropy by sa mohli hromadiť, ak by hospodársky rast zostal utlmený.
(1 EUR = 1,1658 USD)
