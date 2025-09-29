< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.13 h SELČ 69,79 USD (59,79 eura) za barel (1 barel = 159 litrov).
Autor TASR
Singapur 29. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Vývoj na trhu ovplyvnilo najmä obnovenie vývozu ropy z irackého Kurdistanu, ako aj očakávania, že zoskupenie OPEC+ čoskoro rozhodne o ďalšom zvýšení ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.13 h SELČ 69,79 USD (59,79 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 34 centov (0,48 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 65,30 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 42 centov (0,64 %).
Irak v sobotu (27. 9.) po viac ako dvojročnej prestávke obnovil vývoz ropy zo severnej poloautonómnej kurdskej oblasti. Podľa irackých úradov sa z krajiny vyvezie 180.000 až 190.000 barelov denne. Obnovenie dodávok je výsledkom trojstrannej dohody medzi centrálnou vládou, regionálnou vládou Kurdistanu a medzinárodnými ropnými spoločnosťami.
Predstavitelia ropného zoskupenie OPEC+ na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať na budúcu nedeľu (5. 10.), zrejme rozhodnú o zvýšení ťažby minimálne o 137.000 barelov. Pre agentúru Reuters to počas víkendu uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou. Dôvodom je snaha o zvýšenie podielu na trhu. Aliancia od apríla už zvýšila ťažobné kvóty celkovo o viac ako 2,5 milióna barelov denne, čo predstavuje asi 2,4 % svetového dopytu.
(1 EUR = 1,1672 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.13 h SELČ 69,79 USD (59,79 eura) za barel (1 barel = 159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 34 centov (0,48 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 65,30 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 42 centov (0,64 %).
Irak v sobotu (27. 9.) po viac ako dvojročnej prestávke obnovil vývoz ropy zo severnej poloautonómnej kurdskej oblasti. Podľa irackých úradov sa z krajiny vyvezie 180.000 až 190.000 barelov denne. Obnovenie dodávok je výsledkom trojstrannej dohody medzi centrálnou vládou, regionálnou vládou Kurdistanu a medzinárodnými ropnými spoločnosťami.
Predstavitelia ropného zoskupenie OPEC+ na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať na budúcu nedeľu (5. 10.), zrejme rozhodnú o zvýšení ťažby minimálne o 137.000 barelov. Pre agentúru Reuters to počas víkendu uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou. Dôvodom je snaha o zvýšenie podielu na trhu. Aliancia od apríla už zvýšila ťažobné kvóty celkovo o viac ako 2,5 milióna barelov denne, čo predstavuje asi 2,4 % svetového dopytu.
(1 EUR = 1,1672 USD)