Ceny ropy v pondelok ráno klesli

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.18 h SELČ 61,06 USD (52,27 eura) za barel (159 litrov).

Autor TASR
Singapur 20. októbra (TASR) – Ceny ropy v pondelok ráno klesli pod tlakom pretrvávajúcich obáv z nadmernej ponuky komodity na svetových trhoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.18 h SELČ 61,06 USD (52,27 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 23 centov (0,38 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 57,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou klesla o 23 centov (0,40 %).

Za uplynulý týždeň si oba kontrakty odpísali viac ako 2 %, čo predstavuje tretí týždenný pokles po sebe. Vývoj na trhu ovplyvnila správa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA), ktorá uviedla, že svetové trhy s ropou budú v roku 2026 pravdepodobne čeliť prebytku v objeme štyri milióny barelov denne. To je výraznejší prebytok, než IEA zverejnila v predchádzajúcej prognóze. Dôvodom je neustále zvyšovanie produkcie zo strany ropných producentov z OPEC+ a slabnúci dopyt.

(1 EUR = 1,1681 USD)
