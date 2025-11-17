< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno klesli
Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 7.02 h SEČ predával po 59,49 USD (51,07 eura).
Autor TASR
Singapur 17. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli. Zisky z minulého týždňa vymazali po tom, ako ropný terminál v ruskom meste Novorossijsk na pobreží Čierneho mora v nedeľu (16. 11.) po ukrajinských útokoch obnovil svoju prevádzku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 7.02 h SEČ predával po 59,49 USD (51,07 eura). To bolo o 60 centov alebo 1 % menej ako minulý týždeň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 58 centov alebo 0,87 % na 63,81 USD za barel.
V piatok (14. 11.) si oba kontrakty pripísali viac ako 2 % po tom, čo jeden z najväčších ukrajinských útokov na ruskú ropnú infraštruktúru za posledné mesiace prerušil vývoz ropy v objeme približne 2,2 milióna barelov denne, čo tvorí približne 2 % globálneho vývozu komodity. Prístavom v Novorossijsku prejde približne pätina ruského vývozu ropy.
(1 EUR = 1,1648 USD)
