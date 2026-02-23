< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.23 h SEČ 71,02 USD (60,36 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 23. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli približne o 1 %. Prípravy tretieho kola rokovaní medzi Iránom a USA zmiernili obavy z eskalácie konfliktu v regióne bohatom na ropu, zatiaľ čo oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že dočasne zvýši clo na dovoz zo Spojených štátov zo všetkých krajín z 10 % na 15 %, zvýšilo neistotu týkajúcu sa výhľadu globálnej ekonomiky a dopytu po palivách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.23 h SEČ 71,02 USD (60,36 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 74 centov (1,03 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 65,74 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 74 centov (1,11 %).
Zástupcovia Iránu a USA sa vo štvrtok (26. 2.) stretnú na treťom kole rokovaní v Ženeve, oznámilo počas víkendu ománske ministerstvo zahraničných vecí. Teherán naznačil ochotu k ústupkom v otázke svojho jadrového programu výmenou za zrušenie sankcií a uznanie svojho práva obohacovať urán, uviedol pre Reuters vysokopostavený iránsky predstaviteľ. USA a Irán tento týždeň rokovali vo Švajčiarsku, no po počiatočnom náznaku pokroku Washington obvinil Teherán, že neplní kľúčové požiadavky.
(1 EUR = 1,1767 USD)
