Ceny ropy v pondelok ráno klesli
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty začnú sprevádzať obchodné lode, ktoré uviazli v Hormuzskom prielive.
Autor TASR
Singapur 4. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno klesli po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty začnú sprevádzať obchodné lode, ktoré uviazli v Hormuzskom prielive. Operácia Projekt sloboda sa podľa Trumpa vzťahuje na lode z krajín, ktoré nie sú zapojené do konfliktu medzi Iránom a USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom dosiahla do 7.14 h SELČ 107,90 USD (92,21 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 27 centov (0,25 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni dosiahla 101,43 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 51 centov alebo 0,50 %.
Iránski predstavitelia v reakcii na kroky USA uviedli, že Teherán bude akékoľvek zasahovanie USA do premávky lodí cez Hormuzský prieliv považovať za porušenie prímeria. Prieliv je v dôsledku vojny s Iránom, ktorá vypukla 28. februára, takmer nepriechodný. Predtým sa tadiaľ prepravovalo približne 20 percent svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Iránske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu (3. 5.) potvrdilo, že USA doručili odpoveď na najnovší návrh Teheránu na ukončenie konfliktu. Hovorca ministerstva dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu.
(1 EUR = 1,1702 USD)
