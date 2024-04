Singapur 15. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne klesli, ale držia sa blízko nedávneho päťmesačného maxima. Vývoj na trhu ovplyvňujú zhoršujúce sa geopolitické podmienky na Blízkom východe a obavy z narušenia dodávok z tohto regiónu, čo však kompenzuje stále voľná kapacita produkcie komodity. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v pondelok o 7.27 h SELČ predával po 85,19 USD (79,97 eura). To bolo o 47 centov alebo 0,55 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 39 centov alebo 0,43 % na 90,06 USD za barel.



Analytici sa domnievajú, že skutočný vplyv prípadného prerušenia dodávok z Blízkeho východu na svetové trhy s ropou bude obmedzený, keďže hlavní producenti majú stále dostatok voľnej kapacity na zvýšenie ťažby.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) nedávno potvrdila svoju politiku obmedzenia ťažby do konca júna. Zostáva jej však približne 6,5 milióna barelov denne voľnej kapacity. Väčšinu z toho by bolo možné rýchlo sprístupniť, ak by došlo k problémom, uviedli analytici spoločnosti ANZ.



Napriek tomu, v dôsledku nižšej produkcie OPEC a konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý tiež narušil časť dodávok na svetové trhy, zostanú trhy s ropou pravdepodobne v blízkej budúcnosti napäté.



(1 EUR = 1,0652 USD)