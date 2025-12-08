< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno mierne posilnili
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 7.02 h SEČ predával po 60,21 USD (51,70 eura).
Autor TASR
Singapur 8. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne posilnili. Vývoj na trhu ovplyvnili najmä očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA tento týždeň zníži úrokové sadzby, čo by mohlo podporiť hospodársky rast a dopyt po energiách v najväčšej ekonomike sveta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 7.02 h SEČ predával po 60,21 USD (51,70 eura). To bolo o 13 centov alebo 0,22 % viac ako v predchádzajúcom týždni na konci obchodovania. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 16 centov alebo 0,22 % na 63,91 USD za barel. Oba kontrakty uzavreli minulý týždeň na najvyšších úrovniach od 18. novembra.
Na trhoch prevládajú očakávania, že americká centrálna banka v stredu zníži úrokové sadzby o štvrtinu percentuálneho bodu. K rastu cien ropy prispeli aj viaznuce rokovania o prímerí na Ukrajine, čo utlmilo nádeje, že sankcie na ruskú ropu by sa mohli čoskoro zmierniť a jej dodávky na trhy zvýšiť.
(1 EUR = 1,1645 USD)
