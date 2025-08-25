< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno mierne vzrástli
Trh podporili aj očakávania, že americká centrálna banka čoskoro zníži úrokové sadzby, čo by mohlo podporiť hospodársky rast a dopyt po rope.
Autor TASR
Singapur 25. augusta (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne vzrástli po tom, ako Ukrajina zintenzívnila útoky na Rusko, čo vyvolalo obavy, že dodávky ruskej ropy by mohli byť narušené. Trh podporili aj očakávania, že americká centrálna banka čoskoro zníži úrokové sadzby, čo by mohlo podporiť hospodársky rast a dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 6.42 h SELČ 67,76 USD (58,37 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o tri centy (0,04 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 63,73 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o sedem centov alebo o 0,11 %.
Ukrajina v nedeľu (24. 8.) podnikla sériu dronových útokov, ktoré zasiahli aj jednu z najväčších ruských jadrových elektrární. Požiar v elektrárni v Kurskej oblasti spôsobil zníženie kapacity jedného z reaktorov na 50 %. Ďalší ukrajinský útok zároveň vyvolal požiar v termináli ruskej plynárenskej spoločnosti Novatek v meste Usť-Luga v Baltskom mori.
(1 EUR = 1,1608 USD)
