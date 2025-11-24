< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno mierne vzrástli
Autor TASR
Singapur 24. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne vzrástli. Situácia na trhu však zostáva napätá, pričom obchodníci sledujú správy o možnom pokroku mierových rozhovorov v súvislosti s vojnou na Ukrajine a tiež posilňovanie amerického dolára, ktoré zvyšuje tlak na pokles cien komodity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 6.34 h SEČ predával po 58,18 USD (50,50 eura). To bolo o 12 centov alebo 0,22 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.
Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 16 centov alebo 0,26 % na 62,72 USD za barel.
(1 EUR = 1,152 USD)
