Ceny ropy v pondelok ráno posilnili

Singapur 26. augusta (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno pokračovali v raste pod tlakom obáv z narušenia dodávok komodity v dôsledku ďalšej eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Na dopyt pozitívne vplývali aj rastúce očakávania, že centrálna banka v USA čoskoro zníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.04 h SELČ 79,51 USD (71,50 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 49 centov (0,62 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 75,32 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 49 centov alebo 0,65 %.



Libanonské hnutie Hizballáh v nedeľu (25. 8) zaútočilo na ciele v Izraeli s nasadením stoviek rakiet a bezpilotných lietadiel, na čo Izrael zareagoval rozsiahlymi leteckými protiútokmi. Najnovšia eskalácia vyvolala obavy, že boje v Pásme Gazy môže prerásť do širšieho regionálneho konfliktu s účasťou Iránu a Spojených štátov.



V piatok (23. 8.) si oba kontrakty pripísali viac ako 2 % po tom, ako šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell naznačil, že Federálny rezervný systém je pripravený čoskoro uvoľniť menovú politiku.



(1 EUR = 1,1121 USD)