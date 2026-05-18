Ceny ropy v pondelok ráno posilnili
Autor TASR
Singapur 18. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno pokračovali v raste. Vývoj na trhu ovplyvnili obavy z ďalšej eskalácie konfliktu na Blízkom východe po tom, čo sa jadrová elektráreň v Spojených arabských emirátoch (SAE) stala terčom dronového útoku. Americký prezident Donald Trump zároveň v nedeľu (17. 5.) opäť vyzval Irán, aby uzavrel mierovú dohodu so Spojenými štátmi, inak mu hrozí zničenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.20 h SELČ 111,28 USD (95,7 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 2,02 USD (1,85 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 107,77 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 2,35 USD (2,23 %). Cena ľahkej ropy WTI smeruje k tomu, že si za celý týždeň pripíše viac ako 7 %.
Za minulý týždeň oba kontrakty posilnili o viac ako 7 %. K rastu vo veľkej miere prispeli vyjadrenia amerických a iránskych predstaviteľov, ktoré skresali nádeje, že by v dohľadnom čase mohlo dôjsť k uzatvoreniu dohody o ukončení vojny na Blízkom východe.
Spojené arabské emiráty oznámili, že vyšetrujú zdroj nedeľného dronového útoku, ktorý spôsobil v požiar v blízkosti jadrovej elektrárne Baráka v regióne al Dhafra. Pri incidente podľa miestnych úradov neboli hlásené žiadne zranenia ani problémy s radiačnou bezpečnosťou. Vláda v Abú Zabí zdôraznila, že si vyhradzuje prvá reagovať na teroristické útoky. Hoci SAE vo vyhlásení neuviedli, odkiaľ bol dron vypustený, krajina nedávno obvinila Irán, že stojí za útokmi na ich energetickú a hospodársku infraštruktúru.
(1 EUR = 1,1628 USD)
