Ceny ropy v pondelok ráno rástli

Singapur 6. novembra (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno posilnili, keď kľúčové producentské krajiny Saudská Arábia a Rusko potvrdili, že v dobrovoľnom obmedzení ťažby a vývozu budú pokračovať do konca roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.29 h SEČ 85,26 USD (79,67 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 37 centov (0,44 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 80,97 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje nárast o 46 centov (0,57 %).



Saudská Arábia oznámila, že aj v decembri bude uplatňovať zníženie ťažby o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov), aby ju udržala približne na úrovni 9 miliónov barelov denne. Rusko bude do konca decembra pokračovať v dodatočnom dobrovoľnom znížení dodávok ropy a ropných produktov o 300.000 barelov denne.