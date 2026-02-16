< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno stagnovali
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.29 h SEČ 67,76 USD (57,12 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Naí Dillí 16. februára (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno výraznejšie nezmenili. Vývoj na trhu ovplyvnilo zmiernenie obáv z konfliktu medzi USA a Iránom po tom, ako americký prezident Donald Trump koncom minulého týždňa vyhlásil, že Washington a Teherán by mohli už v marci uzavrieť dohodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomebrg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.29 h SEČ 67,76 USD (57,12 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o jeden cent (0,01 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 62,91 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o dva centy (0,05 %).
Vyjednávači Spojených štátov a Iránu by sa mali v utorok (17. 2.) stretnúť v Ženeve na druhom kole rokovaní zameraných na riešenie sporu o jadrový program Teheránu a odvrátenie konfrontácie. Irán sa snaží o jadrovú dohodu s USA, ktorá prinesie výhody obom stranám, pričom budú diskutovať napríklad o investíciách do energetiky a ťažby, uviedol pre Reuters počas víkendu iránsky diplomat. Akákoľvek eskalácia napätia medzi USA a Iránom by mohla narušiť tok ropy. Približne pätina celkovej svetovej spotreby ropy prechádza cez Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom. Ak by ale rokovania zmiernili riziko konfliktu, ceny ropy by mohli ďalej klesnúť.
(1 EUR = 1,1862 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.29 h SEČ 67,76 USD (57,12 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o jeden cent (0,01 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 62,91 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o dva centy (0,05 %).
Vyjednávači Spojených štátov a Iránu by sa mali v utorok (17. 2.) stretnúť v Ženeve na druhom kole rokovaní zameraných na riešenie sporu o jadrový program Teheránu a odvrátenie konfrontácie. Irán sa snaží o jadrovú dohodu s USA, ktorá prinesie výhody obom stranám, pričom budú diskutovať napríklad o investíciách do energetiky a ťažby, uviedol pre Reuters počas víkendu iránsky diplomat. Akákoľvek eskalácia napätia medzi USA a Iránom by mohla narušiť tok ropy. Približne pätina celkovej svetovej spotreby ropy prechádza cez Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom. Ak by ale rokovania zmiernili riziko konfliktu, ceny ropy by mohli ďalej klesnúť.
(1 EUR = 1,1862 USD)