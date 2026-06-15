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Ceny ropy v pondelok ráno výrazne klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.29 h SELČ 83,55 USD (69,87 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 3,78 USD (4,33 %).
Autor TASR
Singapur 15. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli na najnižšiu úroveň od marca po tom, ako americký prezident Donald Trump a iránsky námestník ministra zahraničných vecí oznámili, že dosiahli predbežnú dohodu o ukončení konfliktu a obnovení lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.29 h SELČ 83,55 USD (69,87 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 3,78 USD (4,33 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 80,82 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 4,06 USD (4,78 %).
Dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom oznámil v nedeľu (14. 6.) večer na sieti X pakistanský premiér Šahbáz Šaríf. Následne to na svojej sieti Truth Social potvrdil aj americký prezident Donald Trump. V príspevku uviedol, že povolil otvorenie Hormuzského prielivu pre komerčné plavidlá bez vyberania poplatkov a nariadil okamžité ukončenie americkej námornej blokády Iránu.
Rokovania o konečnej podobe dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi sa uskutočnia počas 60-dňového obdobia, ktoré začne plynúť po tom, ako si Teherán overí, či USA splnili svoje záväzky vrátane ukončenia nepriateľských akcií, zrušenia námornej blokády a uvoľnenia aktív, oznámil námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbabádí.
(1 EUR = 1,1567 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.29 h SELČ 83,55 USD (69,87 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 3,78 USD (4,33 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 80,82 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 4,06 USD (4,78 %).
Dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom oznámil v nedeľu (14. 6.) večer na sieti X pakistanský premiér Šahbáz Šaríf. Následne to na svojej sieti Truth Social potvrdil aj americký prezident Donald Trump. V príspevku uviedol, že povolil otvorenie Hormuzského prielivu pre komerčné plavidlá bez vyberania poplatkov a nariadil okamžité ukončenie americkej námornej blokády Iránu.
Rokovania o konečnej podobe dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi sa uskutočnia počas 60-dňového obdobia, ktoré začne plynúť po tom, ako si Teherán overí, či USA splnili svoje záväzky vrátane ukončenia nepriateľských akcií, zrušenia námornej blokády a uvoľnenia aktív, oznámil námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbabádí.
(1 EUR = 1,1567 USD)