Singapur 6. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli o viac ako 2 % po tom, ako najväčší exportér Saudská Arábia zvýšila ceny za dodávky do Ázie a Spojených štátov. Zároveň sa nepriame rokovania medzi USA a Iránom o oživení jadrovej dohody dostali do slepej uličky.



Saudská Arábia v nedeľu (5. 12.) zvýšila januárové oficiálne ceny za všetky druhy ropy predávané do Ázie a Spojených štátov. A to aj napriek minulotýždňovému rozhodnutiu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov zo skupiny známej ako OPEC+ pokračovať v januári vo zvyšovaní dodávok na trhy o 400.000 barelov denne.



Ceny podporili aj slabnúce vyhliadky na rast vývozu iránskej ropy po prerušení nepriamych rokovaní s USA o záchrane iránskej jadrovej dohody z roku 2015. Európski predstavitelia vyjadrili v piatok (3. 12.) zdesenie nad rozsiahlymi požiadavkami novej iránskej vlády. Očakáva sa, že rokovania budú pokračovať v polovici tohto týždňa.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 7.26 h SEČ predával po 67,94 USD (60,17 eura). To bolo o 1,68 USD alebo 2,54 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 1,66 USD alebo 2,38 % na 71,54 USD za barel.



(1 EUR = 1,1291 USD)