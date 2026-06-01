Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli o viac ako dve percentá
Autor TASR
Singapur 1. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli o viac ako dve percentá. Vývoj na trhu ovplyvnila eskalácia konfliktu na Blízkom východe, kde sa Spojené štáty a Irán počas víkendu vzájomne obviňovali z porušenia podmienok prímeria. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.31 h SELČ 93,28 USD (80,11 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 2,16 USD (2,37 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 89,83 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 2,47 USD (2,83 %).
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) oznámilo, že Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruk a na ostrove Kešm. Útoky boli podľa americkej strany reakciou na agresívne kroky Iránu zahŕňajúce zostrelenie amerického dronu MQ-1, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Iránske Revolučné gardy medzitým informovali, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na územie Iránu. Kde sa základňa nachádza však nešpecifikovali.
Prímerie medzi USA a Iránom začalo platiť 8. apríla a pôvodne bolo dohodnuté ako dvojtýždňové. Americký prezident Donald Trump ho neskôr opakovane predĺžil, aby poskytol priestor diplomatickým rokovaniam. Prímerie však sprevádzajú neustále incidenty.
(1 EUR = 1,1644 USD)
