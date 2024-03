Singapur 18. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli. Obchodníci vychádzajú totiž z názoru, že ponuka na trhu sa sprísňuje, pričom riziká sa zvýšili ďalšími útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Analýza Reuters odhalila, že útoky v 1. štvrťroku vyradili približne 7 % ruskej rafinérskej kapacity. Rafinérske komplexy spracovávajú a vyvážajú ropu na niekoľko trhov vrátane Číny a Indie.



Tento týždeň investori na ropnom trhu čakajú aj na výsledok dvojdňového zasadnutia americkej centrálnej banky Fed. To by malo malo priniesť jasnejší obraz o načasovaní zníženia úrokových sadzieb. Ich redukcia podporí dopyt po rope v USA, ktoré sú jej najväčším spotrebiteľom, a tým aj ceny komodity.



Analytici predpovedajú, že Fed tento mesiac pravdepodobne ponechá sadzby nezmenené.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v pondelok o 7.22 h SEČ predával po 81,41 USD (74,74 eura). To bolo o 37 centov alebo 0,46 % viac ako minulý týždeň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 36 centov alebo 0,42 % na 85,70 USD za barel.



(1 EUR = 1,0892 USD)