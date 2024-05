Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli

Singapur 6. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vyrovnali časť strát z predchádzajúceho týždňa potom, ako Saudská Arábia oznámila, že na viacerých dôležitých trhoch pristúpi k zvýšeniu svojich predajných cien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.17 h SELČ 83,28 USD (77,51 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 32 centov (0,39 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 78,46 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 35 centov (0,45 %).



Saudská Arábia v júni zvýši oficiálne predajné ceny svojej ropy pre odberateľov v Ázii, severozápadnej Európe a Stredomorí. Rozhodnutie kľúčovej producentskej krajiny vyslalo signál, že v týchto regiónoch očakáva počas nadchádzajúcej letnej sezóny silný dopyt. Minulý týždeň uzatvorili oba hlavné kontrakty so stratou približne 7 %. Dopyt stlačili nadol nepriaznivé údaje z amerického trhu práce, ako aj rastúce očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA posunie rozhodnutie o znížení svojich úrokových sadzieb až na jeseň tohto roka.



(1 EUR = 1,0744 USD)