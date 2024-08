Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli

Singapur 12. augusta (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok ráno výraznejšie nezmenili po tom, ako si za uplynulý týždeň pripísali viac ako 3 %. Na dopyt pozitívne vplývali údaje z americkej ekonomiky a rastúce očakávania, že centrálna banka v USA čoskoro zníži úrokové sadzby. K udržaniu cien na vysokých úrovniach prispieva aj stupňujúce sa napätie v regióne Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.14 h SELČ 79,88 USD (73,17 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 22 centov (0,28 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 77,21 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 37 centov alebo 0,48 %.



Izraelský vpád do Pásma Gazy sa v sobotu (10. 8.) zintenzívnil leteckým útokom, pri ktorom podľa palestínskych údajov zahynulo najmenej 90 ľudí, hoci Izrael uviedol, že počet obetí je nadsadený. Palestínske hnutie Hamas takisto počas víkendu spochybnilo svoju účasť na novom kole rokovaní o prímerí.



Za minulý týždeň sa cena Brentu zvýšila o 3,5 %, zatiaľ čo WTI získala viac ako 4 %. Náladu na trhoch podporili údaje z USA, kde počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti klesol viac, ako sa čakalo. Traja predstavitelia americkej centrálnej banky zároveň minulý týždeň uviedli, že inflácia sa ochladzuje tempom, vďaka ktorému by Federálny rezervný systém mohol už v septembri rozhodnúť o znížení sadzieb.



