Singapur 10. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli napriek hrozbe plošných ciel na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump v nedeľu (9. 2.) uviedol, že nové clá vo výške 25 %, ktoré zasiahnu aj Kanadu a Mexiko, nadobudnú účinnosť "takmer okamžite", čo vyvolalo obavy z utlmenia globálneho hospodárskeho rastu a dopytu po energiách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.29 h SEČ 75,09 USD (72,36 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 43 centov (0,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 71,41 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 41 centov (0,58 %).



Ceny ropy minulý týždeň zaznamenali tretí týždenný pokles po sebe pre obavy z globálnej obchodnej vojny. Len minulý týždeň Trump oznámil nové clá na Čínu, Kanadu a Mexiko, hoci v prípade dvoch susedných krajín pozastavil ich účinnosť na jeden mesiac. Dovoz čínskych tovarov do USA teraz podlieha novému 10-percentnému clu nad rámec už existujúcich ciel. Vláda v Pekingu oznámila, že v reakcii na kroky USA uvalí na niektoré americké výrobky odvetné clá, ktoré by mali vstúpiť do platnosti v pondelok.



(1 EUR = 1,0377 USD)