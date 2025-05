Singapur 12. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli po tom, ako USA a Čína oznámili pokrok na víkendových rokovaniach o obchode. To zvýšilo nádeje na trhu, že dvaja najväčší svetoví spotrebitelia ropy možno smerujú k vyriešeniu vzájomného obchodného sporu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v pondelok o 7.01 hodine SELČ predával po 61,46 USD (54,62 eura). To bolo o 44 centov alebo 0,72 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 42 centov alebo 0,66 % na 64,33 USD za barel.



Oba kontrakty v piatok (9. 5.) zdraželi o viac ako 1 USD a za celý minulý týždeň sa ich ceny zvýšili o vyše 4 %. Bol to ich prvý týždenný zisk od polovice apríla, keďže obchodná dohoda medzi USA a Britániou zvýšila optimizmus investorov.



USA a Čína ukončili obchodné rokovania v nedeľu (11. 5.) pozitívne, pričom americkí predstavitelia hovorili o „dohode“ o znížení obchodného USA s Čínou, zatiaľ čo čínski predstavitelia uviedli, že obe strany dosiahli „dôležitý konsenzus“. Ani jedna strana však nezverejnila žiadne podrobnosti o rozhovoroch.



Pozitívne rokovania medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami by mohli pomôcť zvýšiť dopyt po rope.



(1 EUR = 1,1252 USD)