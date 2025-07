Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli

Singapur 14. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli. Vývoj ovplyvnili najmä očakávania, že USA a Európska únia zavedú voči Rusku ďalšie sankcie, ktoré by mohli zasiahnuť aj vývoz ruskej ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.33 h SELČ 70,49 USD (60,34 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 13 centov (0,18 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 68,57 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 12 centov alebo 0,18 %.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že v pondelok vystúpi so „zásadným vyhlásením“ o Rusku. Trump kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina za zintenzívnenie útokov na Ukrajinu a nezáujem o mierové ukončenie konfliktu. V americkom Kongrese medzitým rastie podpora návrhu zákona, ktorý by výrazne rozšíril sankcie voči Rusku. Členské štáty EÚ sa zároveň priblížili k dohode o 18. balíku protiruských sankcií, ktorý zahŕňa aj zníženie cenového stropu na ruskú ropu.



(1 EUR = 1,1683 USD)