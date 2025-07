Singapur 28. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli po tom, ako Spojené štáty uzavreli obchodnú dohodu s Európskou úniou (EÚ). Rámcová dohoda stanovuje clo vo výške 15 % na väčšinu tovarov dovážaných z EÚ do USA, čo je polovica sadzby, ktorou hrozil Washington v prípade krachu rokovaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.23 h SELČ 68,88 USD (58,75 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 44 centov (0,64 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, dosiahla 65,56 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 40 centov (0,61 %).



EÚ a USA spolu tvoria takmer tretinu svetového obchodu. Dohoda tak zabránila eskalácii sporu, ktorá by mohla poškodiť globálny hospodársky rast a obmedziť dopyt po palivách. Na pondelok je tiež naplánované stretnutie vysokopostavených amerických a čínskych vyjednávačov. Témou rokovaní v Štokholme bude okrem iného predĺženie colného moratória, ktoré platí do 12. augusta. Na 90-dňovom pozastavení extrémne vysokých ciel sa Peking a Washington dohodli v máji.



(1 EUR = 1,1724 USD)