Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Trh ovplyvnila možnosť sprísnenia sankcií zameraných na ruský ropný sektor, čo prevážilo nad rozhodnutím ropného zoskupenia OPEC+ o ďalšom zvýšení ťažby.
Autor TASR
Tokio 8. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok posilnili o viac ako 1 % a vyrovnali časť strát z minulého týždňa. Trh ovplyvnila možnosť sprísnenia sankcií zameraných na ruský ropný sektor, čo prevážilo nad rozhodnutím ropného zoskupenia OPEC+ o ďalšom zvýšení ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v pondelok o 7.33 h SELČ predával po 62,64 USD (53,55 eura). To bolo o 77 centov alebo 1,24 % viac ako v závere minulotýždňového obchodovania. Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 81 centov alebo 1,24 % na 66,88 USD za barel.
Kľúčoví členovia ropného zoskupenia OPEC+ sa v nedeľu (7. 9.) dohodli na ďalšom uvoľnení ťažobných škrtov. Osem krajín na čele so Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi oznámilo, že do októbra zvýšia produkciu o 137.000 barelov denne. Americký prezident Donald Trump v nedeľu zopakoval, že jeho administratíva je pripravená zaviesť ďalšie sankcie proti Rusku pre jeho vpád na Ukrajinu. Jeho vyjadrenia nasledovali niekoľko dní po tom, ako vyzval európske krajiny, aby prestali nakupovať ruskú ropu, keďže tým podľa neho pomáhajú Moskve financovať vojnu proti Ukrajine.
(1 EUR = 1,1697 USD)
