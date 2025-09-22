< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 22. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli. Vývoj na trhu ovplyvnili obavy z eskalácie konfliktu na Ukrajine po tom, čo ruské letectvo narušilo vzdušný priestor susedného Estónska. Rast cien na druhej strane tlmili pretrvávajúce obavy z nadmernej ponuky na svetových trhoch a klesajúceho dopytu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.22 h SELČ 67,16 USD (57,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 48 centov (0,72 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 63,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 48 centov (0,77 %).
Americký prezident Donald Trump v nedeľu (21. 9.) prisľúbil, že v prípade eskalácie zo strany Ruska bude brániť Poľsko aj pobaltské štáty. Jeho vyjadrenie tak prišlo v reakcii na piatkové vniknutie lietadiel Moskvy do estónskeho vzdušného priestoru. Estónsky vzdušný priestor narušili v piatok (19. 9.) nadránom tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. Rusko už začiatkom tohto mesiaca narušilo aj vzdušný priestor Poľska a Rumunska.
(1 EUR = 1,1736 USD)
