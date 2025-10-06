< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.09 h SELČ 65,42 USD (55,75 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 6. októbra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli približne o 1,4 % po tom, ako ropné zoskupenie OPEC+ oznámilo plán na výrazne miernejšie zvýšenie produkcie, než s akým počítali niektoré odhady. Rozhodnutie prispelo k zmierneniu obáv z nadmernej ponuky ropy na trhoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.09 h SELČ 65,42 USD (55,75 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 89 centov (1,36 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 61,76 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 88 centov (1,45 %).
Ministri energetiky z ôsmich krajín OPEC+ v rámci virtuálnej schôdzky v nedeľu (5. 10.) oznámili, že v novembri zvýšia produkciu o 137.000 barelov denne. Rovnaký rozsah zvýšenia produkcie oznámili aj pred mesiacom s platnosťou na október. Počas týždňa sa pritom objavovali prognózy, podľa ktorých v OPEC+ uvažovali o zvýšení ťažby až o 500.000 barelov denne.
Pre miernejšie zvýšenie produkcie sa osem kľúčových členov OPEC+ rozhodlo po rokovaniach medzi predstaviteľmi Saudskej Arábie a Ruska. Moskva presadzovala miernejší rast produkcie s cieľom zabrániť výraznejšiemu poklesu cien, Rijád zasa výraznejší s cieľom zvýšiť svoj podiel na trhu.
(1 EUR = 1,1734 USD)
