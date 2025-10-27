< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 6.21 h SELČ predával po 61,88 USD (53,31 eura).
Autor TASR
Singapur 27. októbra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli v reakcii na správu, že americkí a čínski ekonomickí predstavitelia načrtli rámec obchodnej dohody. Zmiernili sa tak obavy, že clá a obmedzenia vývozu medzi dvoma najväčšími svetovými spotrebiteľmi ropy by mohli brzdiť globálny hospodársky rast. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 6.21 h SELČ predával po 61,88 USD (53,31 eura). To bolo o 38 centov alebo 0,62 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.
Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 46 centov alebo 0,73 % na 66,40 USD za barel.
Cena WTI v predchádzajúcom týždni vyskočila o 7,7 % a cena Brentu o 8,9 % po oznámení nových sankcií USA a Európskej únie proti Rusku. Situácia na trhu sa však upokojila po uvoľnení napätia medzi USA a Čínou. Zmiernili sa tak obavy z nadmernej ponuky ropy, ktoré začiatkom októbra prispeli k poklesu jej cien.
Americký minister financií Scott Bessent v nedeľu (26. 10.) uviedol, že najvyšší čínski a americkí ekonomickí predstavitelia dosiahli v Kuala Lumpur „veľmi podstatný rámec“ obchodnej dohody, ktorý prezidentom Donaldovi Trumpovi a Si Ťin-pchingovi umožní koncom tohto týždňa diskutovať o obchodnej spolupráci.
Bessent dodal, že rámec umožní vyhnúť sa americkým clám vo výške 100 % na čínsky tovar a odložiť čínske kontroly vývozu vzácnych zemín.
(1 EUR = 1,1607 USD)
