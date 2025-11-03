Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 7.26 h SEČ predával po 61,38 USD (53,12 eura).

Autor TASR
Houston 3. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli v reakcii na správu, že ropné zoskupenie OPEC+ plánuje koncom roka zvýšiť produkciu o 137.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Na zvýšení produkcie v rovnakom rozsahu ako za október a november sa v nedeľu (2. 11.) dohodlo osem krajín na čele s Ruskom a Saudskou Arábiou. Rozhodnutie odôvodnili stabilným výhľadom svetovej ekonomiky a nízkymi zásobami ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 7.26 h SEČ predával po 61,38 USD (53,12 eura). To bolo o 40 centov alebo 0,66 % viac ako minulý týždeň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 43 centov alebo 0,68 % na 65,20 USD za barel.

Ropný kartel zároveň oznámil, že v prvom štvrťroku budúceho roka pozastaví zvyšovanie produkcie vzhľadom na sezónne faktory. Podľa agentúry Reuters tým odkázal na skutočnosť, že v posledných rokoch býval dopyt v prvom kvartáli slabší ako v neskoršej časti roka.

(1 EUR = 1,1554 USD)
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne