Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Autor TASR
Houston 3. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli v reakcii na správu, že ropné zoskupenie OPEC+ plánuje koncom roka zvýšiť produkciu o 137.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Na zvýšení produkcie v rovnakom rozsahu ako za október a november sa v nedeľu (2. 11.) dohodlo osem krajín na čele s Ruskom a Saudskou Arábiou. Rozhodnutie odôvodnili stabilným výhľadom svetovej ekonomiky a nízkymi zásobami ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 7.26 h SEČ predával po 61,38 USD (53,12 eura). To bolo o 40 centov alebo 0,66 % viac ako minulý týždeň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 43 centov alebo 0,68 % na 65,20 USD za barel.
Ropný kartel zároveň oznámil, že v prvom štvrťroku budúceho roka pozastaví zvyšovanie produkcie vzhľadom na sezónne faktory. Podľa agentúry Reuters tým odkázal na skutočnosť, že v posledných rokoch býval dopyt v prvom kvartáli slabší ako v neskoršej časti roka.
(1 EUR = 1,1554 USD)
