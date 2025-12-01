< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 7.22 h SEČ predával po 59,78 USD (51,69 eura).
Autor TASR
Singapur 1. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli. Trh reagoval na rozhodnutie zoskupenia OPEC+, ktoré v nedeľu oznámilo, že jeho členské štáty ponechajú produkciu v 1. štvrťroku budúceho roka nezmenenú. Výsledkom rokovaní bola aj dohoda o mechanizme na posudzovanie maximálnej produkčnej kapacity jednotlivých členov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 7.22 h SEČ predával po 59,78 USD (51,69 eura). To bolo o 1,23 USD alebo 2,08 % viac ako v predchádzajúcom týždni na konci obchodovania. Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,26 USD alebo 2 % na 63,64 USD za barel.
Schôdzka organizácie OPEC+, ktorá sa na celkovej produkcii ropy vo svete podieľa zhruba polovicou, sa uskutočnila v období, keď sa Spojené štáty usilujú docieliť ukončenie vojny na Ukrajine. To by mohlo zvýšiť dodávku ruskej ropy na trhy, ak by prípadná mierová dohoda znamenala zmiernenie sankcií na ruský energetický sektor. V opačnom prípade sa však očakávajú ďalšie sankcie voči Moskve a s nimi nové obmedzenie dodávok suroviny na trh. OPEC+ zahrnuje štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších členov na čele s Ruskom.
(1 EUR = 1,1566 USD)
