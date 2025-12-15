< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.05 SEČ 61,36 USD (52,31 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 15. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli. Trh reagoval na eskaláciu napätia vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Venezuelou, čo prevážilo nad očakávaniami, že v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou sa podarí dospieť k dohode, ktorá by viedla k ukončeniu sankcií na ruský ropný sektor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.05 SEČ 61,36 USD (52,31 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje nárast o 25 centov (0,41 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 57,67 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 23 centov (0,40 %).
Vývoz ropy z Venezuely prudko klesol po tom, ako Spojené štáty minulý týždeň zadržali pri brehoch juhoamerickej krajiny ropný tanker. Washington zároveň rozšíril sankcie zamerané na spoločnosti, ktoré sa podieľajú na vývoze venezuelskej ropy. Podľa zdrojov oboznámených so situáciou sa USA pripravujú na zaistenie ďalších tankerov, čo by mohlo ešte viac obmedziť dodávky ropy na trhy.
(1 EUR = 1,1731 USD)
