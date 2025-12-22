< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Trh reagoval na obavy z možného narušenia dodávok v dôsledku rastúceho napätia medzi USA a Venezuelou.
Autor TASR
Singapur 22. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli. Trh reagoval na obavy z možného narušenia dodávok v dôsledku rastúceho napätia medzi USA a Venezuelou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.26 h SEČ 61,03 USD (52,11 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená nárast o 56 centov (0,93 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 57,09 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje nárast o 57 centov (1,01 %). Za celý týždeň smeruje cena Brentu k poklesu o viac než 2 % a cena WTI zhruba o 2,5 %.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že nevylučuje vojenský konflikt s Venezuelou, ktorá je členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Trh podľa analytikov zatiaľ nepočíta s veľkým rizikom narušenia dodávok. Ceny ropy WTI sa počas uplynulého týždňa prepadli na štvorročné minimá. Dôvodom boli špekulácie o možnej mierovej dohode v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorá by mohla zvýšiť dodávky ruskej ropy na globálny trh, kde je aktuálne dostatočná ponuka.
(1 EUR = 1,1712 USD)
