Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 29. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli. Trh reagoval na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého sa dohoda o ukončení vojny na Ukrajine výrazne priblížila. Napätie však zostáva zvýšené, keďže Rusko a Ukrajina počas počas víkendu pokračovali vo vzájomných útokoch na energetickú infraštruktúru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.02 h SEČ 61,29 USD (52 eur) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 65 centov (1,07 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, dosiahla 57,36 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená zvýšenie o 62 centov (1,09 %).
Trump v nedeľu (28. 12.) po rokovaní so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským uviedol, že sa dosiahol veľký pokrok. Nevyriešené sú podľa neho jedna alebo dve chúlostivé otázky vrátane územných, na ktoré majú obe strany rozdielne názory a rokovania o nich budú pokračovať.
V piatok (26. 12.) oba referenčné kontrakty klesli o viac ako 2,5 %. Príčinou boli obavy, že ponuka ropy na globálnom trhu v budúcom roku prevýši dopyt. Prípadná dohoda o ukončení vojny na Ukrajine by zároveň mohla uvoľniť sankcie voči ruskému ropnému sektoru, čo by viedlo k ďalšiemu zvýšeniu dodávok na trhy.
(1 EUR = 1,1787 USD)
