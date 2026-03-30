Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 30. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok pokračovali v raste po tom, čo povstalci v Jemene podnikli prvé raketové útoky na Izrael od začiatku vojny na Blízkom východe. Cena ropy Brent sa od začiatku marca zvýšila o 59 %, čo je najstrmší zaznamenaný mesačný nárast. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.18 h SEČ 115,03 USD (99,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 2,46 USD (2,19 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, dosiahla 101,07 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,43 USD (1,44 %).
Americký prezident Donald Trump počas víkendu vyhlásil, že spoločná operácia USA a Izraela spôsobila zmenu režimu v Iráne. Na otázku, či by mohla byť v najbližších dňoch dosiahnutá dohoda o prímerí a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, cez ktorý pred vojnou prechádzala zhruba pätina svetových dodávok ropy, priamo neodpovedal. Uviedol len, že Irán povolil ropným tankerom pod pakistanskou vlajkou prejsť cez prieliv, čo označil za „darček“ pre Biely dom.
Rokovania medzi Washingtonom a Teheránom by sa mohli v najbližších dňoch uskutočniť v Pakistane. Podľa agentúry AP to v nedeľu (29. 3.) povedal pakistanský minister zahraničných vecí Išak Dar. Nespresnil, či by išlo o nepriame alebo priame rozhovory, uviedol však, že Irán aj USA vyjadrili dôveru v ich sprostredkovanie Pakistanom.
(1 EUR = 1,1517 USD)
