Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 20. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno výrazne stúpli. Trh reagoval na incident v Ománskom zálive, kde ozbrojené sily USA zaútočili na iránsku nákladnú loď a prevzali nad ňou kontrolu. To vyvolalo obavy z ďalšej eskalácie konfliktu niekoľko dní pred uplynutím dohodnutého prímeria, ktoré sa končí v noci na stredu (22. 4.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.31 h SELČ 95,43 USD (80,89 eura eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke je to nárast o 5,05 USD (5,59 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 89,01 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 5,16 USD (6,15 %).
Iránske ozbrojené sily obvinili USA z námorného pirátstva a ohlásili odvetu. V pondelok by mali v pakistanskom Islamabade pokračovať americko-iránske rokovania o ukončení vojny. Teherán sa k možnému stretnutiu oficiálne nevyjadril. Významným sporným bodom zostáva otvorenie Hormuzského prielivu, kľúčového pre celosvetové dodávky ropy. Irán koncom minulého týždňa oznámil jeho opätovné sprístupnenie, rozhodnutie však v sobotu (18. 4.) odvolal po oznámení Trumpa, že USA budú pokračovať v námornej blokáde iránskych prístavov, kým sa neuzavrie mierová dohoda.
(1 EUR = 1,1797 USD)
