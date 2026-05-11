Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 11. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny je úplne neprijateľná. To vyvolalo obavy z ďalšej eskalácie konfliktu v čase, keď Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre svetový obchod s ropou, zostáva fakticky uzavretý. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.24 h SELČ 105,50 USD (89,70 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 4,21 USD (4,16 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 99,98 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 4,56 USD (4,78 %).
Za celý uplynulý týždeň oba kontrakty zlacneli o viac ako 6 % vďaka očakávaniam, že USA a Irán sa dohodnú na ukončení konfliktu, čo umožní obnovenie tranzitu ropy cez Hormuzský prieliv. Trump tento týždeň v stredu (13. 5.) pricestuje do Číny, kde by mal s tamojším prezidentom Si Ťin-Pchingom diskutovať aj o Iráne. Nemenovaný predstaviteľ americkej vlády počas víkendu uviedol, že Trump počas návštevy, ktorá sa uskutoční od stredy (13. 5.) do piatka (15. 5.), otvorí aj otázku príjmov, ktoré Irán a Rusko získavajú z predaja ropy do Číny.
„Pozornosť trhu sa teraz presúva na návštevu prezidenta Trumpa v Číne,“ uviedol Tony Sycamore, analytik energetických trhov zo spoločnosti IG. „Existuje nádej, že sa mu podarí presvedčiť Peking, aby využil svoj vplyv na Irán a presadzoval komplexné prímerie a riešenie pretrvávajúceho narušenia v Hormuzskom prielive,“ dodal.
(1 EUR = 1,1761 USD)
