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Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli
Trh reagoval na obnovené napätie v regióne Blízkeho východu, kde sa USA a Irán v posledných dňoch navzájom obviňovali z porušovania krehkého prímeria.
Autor TASR
Singapur 29. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno vzrástli. Trh reagoval na obnovené napätie v regióne Blízkeho východu, kde sa USA a Irán v posledných dňoch navzájom obviňovali z porušovania krehkého prímeria. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.17 h SELČ 72,20 USD (63,33 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 21 centov (0,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 69,85 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 62 centov (0,90 %).
Za celý minulý týždeň ropa Brent zlacnela o 10,6 % po tom, ako preprava ropy cez Hormuzský prieliv dosiahla najvyššiu úroveň od konca februára, keď USA s podporou Izraela zaútočili na Irán. Koncom týždňa však americké ozbrojené sily podnikli útoky na Irán. Podľa Washingtonu išlo o odvetu za iránsky úder na tanker v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy následne oznámili, že ako odvetu podnikli útoky na ciele v Kuvajte a Bahrajne.
V nedeľu (28. 6.) sa obe strany dohodli, že zastavia vzájomné útoky. Zástupcovia Washingtonu a Teheránu sa zároveň plánujú v utorok (30. 6.) stretnúť v Katare na rokovaniach s cieľom vyriešiť spor o Hormuzský prieliv.
(1 EUR = 1,1401 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.17 h SELČ 72,20 USD (63,33 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 21 centov (0,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 69,85 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 62 centov (0,90 %).
Za celý minulý týždeň ropa Brent zlacnela o 10,6 % po tom, ako preprava ropy cez Hormuzský prieliv dosiahla najvyššiu úroveň od konca februára, keď USA s podporou Izraela zaútočili na Irán. Koncom týždňa však americké ozbrojené sily podnikli útoky na Irán. Podľa Washingtonu išlo o odvetu za iránsky úder na tanker v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy následne oznámili, že ako odvetu podnikli útoky na ciele v Kuvajte a Bahrajne.
V nedeľu (28. 6.) sa obe strany dohodli, že zastavia vzájomné útoky. Zástupcovia Washingtonu a Teheránu sa zároveň plánujú v utorok (30. 6.) stretnúť v Katare na rokovaniach s cieľom vyriešiť spor o Hormuzský prieliv.
(1 EUR = 1,1401 USD)