Ceny ropy v pondelok strmo vzrástli

New York 22. februára (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer strmo vzrástli. Podporilo ich všeobecné zvýšenie cien komodít vďaka vyhliadkam na americký balík stimulov v hodnote 1,9 bilióna USD, ktorý by mohol naštartovať infláciu. A obavy z inflácie oslabujú dolár, čo zase udržuje silné ceny ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v pondelok o 18.28 h SEČ predával po 61,04 USD (50,31 eura). To bolo o 1,80 USD alebo 3,04 % viac, ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,73 USD alebo o 2,75 % na 64,64 USD za barel.



(1 EUR = 1,2133 USD)